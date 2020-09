De Plus over radiostilte: "Allerlei cowboyverhalen gelezen, dat stoorde mij"

Laurens De Plus maakte een jaar geleden indruk met zijn stevige kopbeurten in de Tour de France en later ook nog zijn eindwinst in de BinckBank Tour. Maar dit jaar is het kommer en kwel voor de Belg van Jumbo-Visma. In de UAE Tour moest hij al na 1 rit opgeven, toen was er corona en bleef het stil rond De Plus.

"Als je niet communiceert, hoor en lees je van alles en dat heeft me op den duur wel gestoord. José De Cauwer dacht zelfs dat ik een soort mutatie van het coronavirus had."

Maar volgens De Plus is dit de waarheid: "Op een cruciaal moment in de voorbereiding op de Tour is er iets misgegaan. Ik ben met mijn heup beginnen te sukkelen en we hebben dat conservatief proberen aan te pakken, zonder stappen over te slaan."

Dat De Plus door zijn team in de wachtkamer werd gehouden, omdat hij het team zou verlaten (er wordt gefluisterd dat hij naar Ineos trekt), doet hij af als een van die onzinverhalen. "Dat had er absoluut niets mee te maken. Ik snap dat het een mooi verhaal is dat lezers oplevert, maar het was pure pech. Ik was er graag bij geweest."