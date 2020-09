De Bondt bekroont jarenlange strijd met driekleur: "Paar tegenslagen gehad"

4 jaar geleden werd Dries De Bondt nog Belgisch kampioen bij de elite zonder contract, maar deze Belgische titel is de bekroning van een lange weg naar de top voor de 29-jarige Klein-Brabander.

"Het dringt nog niet volledig tot mij door. Het was een speciale koers. Eigenlijk kwamen we zonder echte demarrage weg met die groep. Ons geluk was dat alle grote blokken vertegenwoordigd waren en ze in het peloton niet meteen wisten wat te doen. Ineens hadden we een voorsprong van 4'50"."

"Ik wist toen al dat de vlucht ver zou dragen. Zeker omdat je vooraan kunt meedraaien zonder veel energie te verspillen, terwijl het in het peloton alle hens aan dek is om het gat dicht te rijden."

"Ik hoorde in het oortje dat ze op een gegeven moment iedereen hadden opgesoupeerd en de kopmannen zelf aan de bak moesten. Toen wist ik dat de finale vooraan gereden zou worden."

"We gingen de finale in zonder echte favoriet. Otto (Vergaerde) en ik hielden vooral de jongens van Deceuninck-Quick Step in de gaten. Toen Pieter (Serry) ging, zat ik in zijn wiel. Hij is dan ongelukkig gevallen en toen twijfelde ik niet om vol door te gaan. Ofwel pakken zij mij ofwel pakken ze mij niet en is het binnen."