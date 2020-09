"Ergens is het te hopen dat Gent de groepsfase van de Ch.League niet haalt"

"Aan Club Brugge zal weer niks te doen zijn. Ik vermoed dat Charleroi nog wel een tijdje op zijn elan kan doorgaan, maar als het er écht op aankomt, is Club nog altijd een maatje te groot voor de rest in België. Dat voel je gewoon."

"Ook opvallend: de vraagtekens die er waren bij Club Brugge. Of ze wat uitgeperst zijn, of ze hun 12e man niet te erg missen en of het verhaal van Philippe Clement misschien niet meer aanslaat? Die vraagtekens zijn al weer weg. Ook omdat Ruud Vormer en Hans Vanaken, die niet in vorm geweest zouden zijn, weer presteren. Het draait daar weer als vanouds."

"Charleroi vormt een hechte ploeg, beschikt over een goeie organisatie en is collectief sterk met spelers die meters voor elkaar maken. Daar geraak je al heel ver mee."

Zes speeldagen ver is de Jupiler Pro League. Wat is Wim De Coninck in die tijd opgevallen?

"Champions League kan nefast zijn voor Gent"

Deze week speelt AA Gent zijn heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League. Dinamo Kiev is een taaie klant, maar wie weet zit er iets in?

De Coninck: "Het is bij AA Gent nog niet wat het zou moeten en kunnen zijn, maar Wim De Decker heeft zijn accenten al wel gelegd. In de ruit op het middenveld heeft hij duidelijke richtlijnen gegeven, waardoor Gent onder zijn hoede twee keer kon winnen."

"Maar de bevestiging moet volgen. Tegen Dinamo Kiev in de Champions League zijn ze underdog, maar toch rekenen ze in Gent op die groepsfase."

"Langs de ene kant is het te hopen voor het Belgische voetbal dat we weer twee teams in de groepsfase van de Champions League hebben, maar anderzijds kan het voor een club als Gent ook een vergiftigd geschenk zijn."

"Club Brugge zal geen mal figuur slaan, in om het even welke groep het zal zitten, maar ergens is het te hopen dat dit Gent niet in de groepsfase belandt, want dat zou sportief wel eens nefast kunnen zijn. Financieel zou het wel een voltreffer zijn, al heeft AA Gent al geld genoeg, met ondere andere de verkoop van Jonathan David."