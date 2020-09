Wielerkalender najaar 2020: noteer deze datums in uw agenda

Wielerkalender 2020

Er gaat geen weekend voorbij zonder koers vanaf nu tot en met zondag 8 november. De absolute uitschieter is zondag 25 oktober: dan eindigt de Ronde van Italië, is de Ronde van Spanje aan de gang en is er ook nog Parijs-Roubaix.



Dit is de volledige kalender:

https://sporza.be/nl/categorie/wielrennen/wegwielrennen/kalender-2020/