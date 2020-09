Wawrinka neemt na 8 jaar en 3 grandslamtitels afscheid van coach Norman

Stan Wawrinka vormde al 8 jaar een tandem met Magnus Norman. Sindsdien verdwenen de trofeeën van de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016) in zijn prijzenkast.

Net voor de start van Roland Garros gaan Wawrinka en Norman "in onderling overleg" uit elkaar. "We hebben een enorm sterke en zeer succesvolle samenwerking achter de rug", schrijft Wawrinka op Instagram.

"We hebben de top van het tennis bereikt en ik wil Norman bedanken om me alles te helpen winnen waarvan ik ooit heb gedroomd. Hij was een fantastisch coach, vriend en mentor."

"Drie grandslamtoernooien winnen was een levensveranderende ervaring en dat zou me niet gelukt zijn zonder hem. Ik wens hem het allerbeste in het volgende hoofdstuk in zijn carrière."