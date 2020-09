Vermoeide Robert Gesink laat het WK in Imola schieten

Gesink eindigde 42e in de Tour, maar werkte zich vooral samen met zijn teammaats uit de naad voor Primoz Roglic, die evenwel op de voorlaatste dag zijn gele Tour-droom uit elkaar zag spatten.

Bondscoach Koos Moerenhout haalde Nick van der Lijke van de procontinentale Riwal-ploeg als vervanger van Gesink bij zijn selectie van 8 renners.

Moerenhout zag eerder al Bauke Mollema afhaken. Mollema brak bij een val in de Tour zijn linkerpols. De knokker van Trek-Segafredo zou samen met Tom Dumoulin als kopman fungeren in de wegwedstrijd.

De deelname van Dumoulin is ook nog niet helemaal zeker. Dumoulin, als 7e beste Nederlander in de Tour, gaat eerst thuis bijkomen van zijn inspanningen in Frankrijk. Ook Dumoulin hoort tot de Jumbo-Visma-ploeg, die de Tour in handen nam.

Het is de bedoeling dat Dumoulin vrijdag net als Jos van Emden in actie komt op de tijdrit. Hij doet 2 dagen later in principe met Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn, Dylan van Baarle, Pieter Weening, Sam Oomen, Martijn Tusveld en dus Van der Lijke mee aan de wegwedstrijd op en om het circuit van Imola.