Remco Evenepoel: "Dat gasten van 22 jaar de Tour winnen, werkt motiverend"

Na zijn val in de Ronde van Lombarije is Remco Evenepoel nog altijd aan het revalideren. Het goudhaantje van Deceuninck-Quick Step had dus tijd genoeg om de Tour te volgen. Aan RTBF vertelt Evenepoel dat hij geleerd heeft dat het loont om geduld te oefenen.

"Als er aan het einde een tijdrit is, kun je 3 weken lang controleren. Dan is het een kwestie van te volgen en geen domme fouten te maken, om dan in het slot het verschil te maken", zegt Evenepoel.

"Wat Pogacar getoond heeft, is buitengewoon. Voor Roglic was het jammer dat hij zijn slechte dag had op het slechtst denkbare moment."