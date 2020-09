Racing Genk schrijft scherpe open brief aan fans: "Gewonnen, maar teleurgesteld"

Voor het eerst sinds begin maart en de coronalockdown mocht de Luminus Arena gisteren publiek ontvangen. Daarvoor was een heel protocol uitgewerkt met de Overkoepelende Supportersvereniging (OSV), de betrokken veiligheidsdiensten en de lokale en Vlaamse overheid.

De club keek ernaar uit en schetste de sfeer rond de match van gisteren: "Zalig weertje, de drie punten en weer supporters in de Luminus Arena: hét recept voor een schitterende voetbalavond. Toch?" Maar het gedrag van enkele thuissupporters was een doorn in het oog en noopte het bestuur en OSV tot een open brief onder de titel: "Gewonnen, maar teleurgesteld."



"Voor onze eerste thuiswedstrijd met beperkt publiek wilden we opnieuw het goede voorbeeld geven en tonen waartoe we in staat waren. Daarom hebben we als club zwaar geïnvesteerd in veiligheid, hygiëne, comfort, flexibiliteit en animatie."

"Natuurlijk is dat alleen niet voldoende. Zonder de medewerking van onze supporters hebben al die maatregelen weinig zin. We danken daarom uitdrukkelijk alle fans die zich voorbeeldig hebben gedragen. Zij die een gezonde afstand hebben bewaard ten opzichte van elkaar, hun mondmasker altijd droegen en respect toonden naar de andere supporters en alle 400 vrijwilligers. Aan al deze talrijke supporters: dikke merci!"