Pro Basketball League bevestigt: eerste competitiespeeldag op 6 en 7 november

Kampioen Oostende begint in groep A met een thuismatch tegen Charleroi. Brussels ontvangt Antwerp Giants. In groep B zijn de affiches Limburg United/Luik en Aalst/Bergen. Mechelen (A) en Leuven (B) zijn vrij op de eerste speeldag.

Het reguliere seizoen omvat twee rondes: een eerste ronde met twee poules op basis van het klassement van vorig seizoen (poule A: 1-3-5-7-9 en poule B: 2-4-6-8-10) en een tweede ronde, waarin elke club één keer uit en thuis tegen elkaar speelt en die aanvat op 25 februari.

Dat houdt in dat tijdens de poulefase in elke poule een club bye is elke speeldag. Om na een lange periode zonder basketbal die vrije momenten op te vullen en te anticiperen op mogelijke verstoringen van het normaal verloop van de competitie, werd geopteerd de bye-momenten uit de poulefase op te vullen met vooruitgeschoven wedstrijden uit de tweede ronde, zodat elke club wekelijks een wedstrijd heeft.

Zo neemt Limburg United het op 13 november op tegen Antwerp Giants in een duel uit ronde twee (beide teams zijn dat weekend bye in de eerste ronde).

De play-offs met de top acht beginnen op 19 mei met de eerste duels in de kwartfinales (net als de halve finales naar een best of 3). De finale (best of 5) start op 3 juni en eindigt ten laatste op 11 juni. De finale van de Belgische beker staat op 21 maart geprogrammeerd.