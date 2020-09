Ploegleider: "Waaierrit was geluk bij ongeluk voor Tadej Pogacar"

"Generale repetitie op La Planche in juni"

Zaterdag heeft u naar de gekste Tourtijdrit in jaren gekeken. Primoz Roglic leek af te stevenen op het geel in Parijs, maar een offday van de Sloveen en een superdag van zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar beslisten daar anders over. Pogacar boog een achterstand van een minuut om in een voorsprong van een minuut.

Allan Peiper was niet verbaasd. De ervaren ploegleider van Team Emirates had de hele actie zorgvuldig voorbereid. "In juni heb ik enkele dagen op het tijdritparcours gekampeerd", vertelt hij in Vive le Vélo. "Enerzijds heb ik er al het materiaal opgelijst, anderzijds heb ik de plaats voor de fietswissel uitgedokterd."

"In juli ben ik teruggeweest met Tadej en een ploeg van ongeveer 10 mensen. Twee dagen lang hebben we alles ingeoefend en al het materiaal getest. Als generale repetitie heeft Tadej de tijdrit al een keer gereden, in het verkeer."

"Tadej heeft het plan tot in de puntjes uitgevoerd. Zaterdag had hij geen last van stress", weet Peiper. "We hadden een extra hotel geboekt zodat hij nog een dutje kon doen."

