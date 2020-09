Peter Vandenbempt: "Wurgcontract Dury wekt wrevel op bij Zulte Waregem"

Voetbalcommentator Peter Vandenbempt overschouwt het voetbalweekend in de Jupiler Pro League. Daarbij heeft hij onder meer aandacht voor de malaise bij Zulte Waregem, de opwaartse spiraal bij Anderlecht en de coronagevallen in het voetbal. "Misschien moet de Pro League maar eens te rade gaan bij Tour-organisator ASO", zegt hij met een knipoog.

Peter Vandenbempt in een notendop:

"De manier waarop Zulte Waregem verloor, was ontluisterend."

"Francky Dury zit door een wurgcontract op zijn stoel gebetonneerd en dat zorgt voor wrevel."

"De curve van Anderlecht gaat de goeie kant uit."

"Je kunt de opmars van het coronavirus niet buiten het voetbal houden."

"Voorzitter van Waasland-Beveren zonder mondmasker: beetje ongelukkig."

"De deconfiture van Zulte Waregem"

Tegen Club Brugge zagen we de totale deconfiture van Zulte Waregem. Het kan gebeuren dat je verliest van een Club Brugge dat almaar sterker wordt, zichzelf weer vindt en beter en beter gaat voetballen. Maar de manier waarop was gewoon ontluisterend. Het was een goeie start met een goeie kans voor Zulte Waregem en dan hadden ze een beetje pech bij de eerste tegengoal. Maar het nadien zó laten lopen is onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en zorgwekkend.

Ook de supporters van Zulte Waregem zijn het beu.

"De cijfers van Zulte Waregem zijn die van een staartploeg"

Nog veel erger is dat het niet noodzakelijk een recent probleem is. Sinds net voor kerstmis vorig jaar heeft Zulte Waregem 16 competitiematchen gespeeld. Daarvan verloor het er 11 en won het maar 3x, waarvan dan nog 2x tegen Waasland-Beveren. Dat was vorig seizoen en nu ook toch met voorsprong de zwakste ploeg in de hoogste klasse. En de andere zege was tegen rode lantaarn Moeskroen.

Dat zijn de cijfers van een staartploeg, niet van een ambitieuze subtopper die Zulte Waregem toch graag wil zijn en die in een mooie infrastructuur wil evolueren.

Defensief is het een catastrofe. Trainer Dury praat altijd over het defensieve vierkant dat de basis vormt voor de stabiliteit, maar hij krijgt het maar niet op orde.

En vooral de wedstrijdmentaliteit was bedroevend: zonder weerstand afgeslacht. De cijfers wezen dat ook uit: collectief 10 kilometer minder gelopen dan Club Brugge. Dat krijg je eigenlijk niet uitgelegd.

Die zeer bijzondere situatie waarbij de trainer nog een paar jaar vast gebetonneerd zit op zijn stoel door dat wurgcontract, dat wekt ook wrevel op. Peter Vandenbempt

Die spanning die daar nu al zo'n tweetal jaar hangt tussen aan de ene kant Francky Dury en een deel van het bestuur - onderling wantrouwen, beschuldigende vingers die naar elkaar wijzen over de sportieve malaise - dat helpt natuurlijk allemaal niet.

Die zeer bijzondere situatie waarbij de trainer nog een paar jaar vast gebetonneerd zit op zijn stoel door dat wurgcontract, dat wekt ook wrevel op. Ze hebben nu al een aantal andere assistenten opgedrongen, maar als de club ondanks dat dramatische parcours van de voorbije 10 maanden wil vasthouden aan de coach dan moet dat zijn wegens zijn onmiskenbare kwaliteiten. Ook voor zijn grote verdiensten voor de club en het onwrikbare geloof dat hij de oplossing heeft voor dit Zulte Waregem. En niet omdat de club een ontslag niet kan betalen. Dus de vraag is: welk van de twee is het?

Francky Dury kijkt vertwijfeld toe tegen Club Brugge.

"Curve van Anderlecht gaat de goeie kant uit"

Waasland-Beveren is veruit te zwak om een waardemeter te zijn, maar de progressie in het spel van Anderlecht is wel overduidelijk. Het voetbalde met lef, snelheid, hoge pressing, gretigheid, veel variatie in het aanvalsspel en veel diepgang. Er waren ook veel individuele prestaties die zeer goed waren, zoals Doku die nu ook al doorsteekpasjes begint te geven. Sambi Lokongo heeft de boodschap ook begrepen. Ook verschoppeling Trebel, Verschaeren, Nmecha die bevestigde, Tau die voorlopig zijn meerwaarde bewijst: het was gewoon allemaal heel erg goed. Anderlecht heeft de voorbije jaren nog wel tegen dergelijke zwakke ploegen gespeeld en presteerde dan zelf ook zwak. De curve gaat de goeie kant uit. Zondag tegen Eupen is wel een interessante opstap, want dat is echt een goeie ploeg. Ze hebben het Antwerp heel erg moeilijk gemaakt. Een ideale opstap dus voor de eerste écht test van het seizoen, een week later tegen Club Brugge.

"Positieve coronagevallen zijn realiteit waarmee voetbal moet leven"

Over die positieve coronagevallen bij Anderlecht: toen we weer gingen voetballen, wisten we dat dit onvermijdelijk was, ondanks alle strikte maatregelen en de protocollen bij de clubs. Je houdt de opmars van het coronavirus niet buiten het voetbal, dat is bijna onmogelijk. De coronatesten bij Anderlecht waren vervroegd naar zaterdag, omdat ze de week voordien al een aantal positieve gevallen hadden gehad. Maar de resultaten waren er pas gisteren en dus is het bang afwachten, want Verschaeren speelde natuurlijk mee. Hij is zeker in nauw contact geweest met zijn medemaats en ook de spelers van Waasland-Beveren hebben natuurlijk in zijn buurt gelopen. De Pro League heeft gisteren wel meteen een persbericht verstuurd om te wijzen op studies die aantonen dat er niet of nauwelijks besmet wordt tijdens wedstrijden zelf. In 1B hadden we ook al een match van Westerlo die uitgesteld moest worden. Dat kan vanaf 7 spelers die inactief moeten zijn wegens corona. En misschien was dat niet de laatste wedstrijd en dat is finaal niemand zijn fout. Dat is de realiteit waarmee ook het voetbal moet leven. Voetballers leven in de maatchappij. Zij zijn echtgenoot en vader, hebben schoolgaande kinderen, dus dat kan gebeuren.

Yari Verschaeren bleek dit weekend besmet met het coronavirus.

"Pro League moet maar eens te rade gaan bij ASO"

Het is wel heel erg pijnlijk dat ik bijvoorbeeld beelden zag van de harde kern van Racing Genk, waar tientallen mensen in de tribune stonden zonder mondmasker. Dat is respectloos tegenover de club.

En misschien nog erger: in Beveren zag ik uitgerekend voorzitter Dirk Huyck in de eretribune zitten zonder mondmasker. Hij zat te roepen en te tieren en mee te leven, terwijl de stadionomroeper wel een tiental keer heeft omgeroepen - voor de rest van de supporters dan zeker? - om je mondmasker op te houden.

Ook op de persconferentie zat Vincent Kompany duidelijk ongemakkelijk door een moderator die van op een halve meter zonder masker in zijn richting vragen zat te stellen. Dat is allemaal toch een beetje ongelukkig als je het mij vraagt.

De Pro League heeft maar één ding te doen en dat is te rade gaan bij Tour-organisator ASO. Daar jagen ze een peloton van een man of 150 over de Peyresourde tussen een haag van duizenden roepende fans, waarbij toch een massa zonder mondmasker. Maar kijk, 785 tests, aantal positieve gevallen: nul. Dat vind ik nog eens goed gedaan. Peter Vandenbempt

Een massa volk in de Tour, maar geen coronabesmettingen in het peloton.