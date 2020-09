Luis Rubiales verlengt zijn mandaat als Spaans bondsvoorzitter tot 2024

Luis Rubiales volgde in mei 2018 Angel Villar op als bondsvoorzitter, maar is sindsdien niet onbesproken in Spanje.

Hij lag de voorbije jaren onder vuur na onder meer de soap met bondscoach Julen Lopetegui op het WK van 2018. Lopetegui werd net voor de eerste match van de Spaanse nationale ploeg weggestuurd omdat hij na het WK bij Real Madrid aan de slag zou gaan.

Ook daarna bleef het onrustig bij de Spaanse selectie. Na een persoonlijk drama zette de nieuwe bondscoach Luis Enrique een stap opzij, maar interimaris Roberto Moreno werd daarna nogal onhandig aan de kant geschoven voor een nieuwe ambtstermijn van Luis Enrique.

Toch blijft Rubiales nu dus nog vier jaar langer aan boord als bondsvoorzitter. Hoewel Spaans voetbalicoon Iker Casillas zich in februari nog kandidaat had gesteld als bondsvoorzitter, trok de ex-doelman zich in juni door de coronapandemie terug.

"In de volgende vier jaar wil ik de RFEF uitbouwen tot de beste federatie ter wereld", klonk Rubiales alvast ambitieus.