Ivan Rakitic neemt "moeilijkste beslissing" en zwaait af bij Kroatië

Voor Ivan Rakitic heeft de zomer van 2020 veel veranderingen in petto. De 32-jarige middenvelder is een van de vertrekkers bij FC Barcelona, dat met een opkuis bezig is.

Rakitic tekende - na 6 jaar bij Barça - enkele weken geleden bij zijn ex-club Sevilla en hij zal zich voortaan alleen op zijn club focussen. Op zijn sociale media laat hij weten dat hij het voor bekeken houdt bij de Kroatische nationale ploeg.

"Afscheid nemen van het Kroatische nationale team is de moeilijkste beslissing uit mijn carrière", schrijft Rakitic. "Maar ik voelde dat dit het juiste moment was."

"Ik heb van elke match genoten. Ik zal de onvergetelijke momenten op het WK koesteren."

"Ik ben ervan overtuigd dat we nog altijd een geweldige ploeg hebben en de toekomst oogt mooi. Ik word de grootste fan."

Rakitic droeg 106 keer het shirt van de Kroatische nationale selectie. Met Kroatië verloor hij in 2018 de WK-finale in Rusland tegen Frankrijk met 4-2.