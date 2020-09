Huiszoeking bij KV Mechelen voor onderzoek naar FNG-topman Penninckx

Tot voor kort was Penninckx CEO van FNG, de ondertussen failliet verklaarde modegroep boven onder meer Brantano en Fred & Ginger. In augustus werd hij in verdenking gesteld van fraude en manipulatie van de beurskoers van zijn bedrijf.

Penninckx werd 10 dagen geleden opgepakt, omdat hij zijn voorwaarden zou hebben geschonden. De raadkamer verlengde zijn aanhouding vorige week nog met een maand.

In het kader van het onderzoek naar de FNG-topman hebben speurders vandaag een huiszoeking gehouden bij KV Mechelen. De club zelf wordt niet genoemd in het onderzoek.

Luc Leemans heeft Penninckx opgevolgd als voorzitter van de raad van bestuur van KV Mechelen.