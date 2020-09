Genk moet aantal fans in stadion halveren na overtreden coronaregels

"Als iedereen vanuit de huiskamer zelf kan vaststellen dat de afgesproken veiligheidsregels niet worden gerespecteerd, dan moet ik optreden. We moeten ons echt bewust zijn van de voorbeeldfunctie die de Pro League clubs in deze hebben."

"Maar ik had op voorhand aangekondigd dat we sancties zouden treffen wanneer de afspraken niet zouden worden nagekomen. Ik heb mijn nek ver uitgestoken om competities te kunnen laten plaatsvinden met publiek."

Minister van Sport Ben Weyts grijpt meteen in en halveert de stadioncapaciteit van Genk. Tegen KV Oostende mogen er maar 2.000 supporters meer binnen. "Het spijt me zeer dat ik van mijn hart een steen moet maken", zegt hij.

Genk: "We staan machteloos"

Genk had eerder deze dag nog een open brief naar zijn supporters gestuurd. "Onze supporters, de media, de politiek én ook de 400 vrijwilligers die in de vuurlinie stonden. Wij veroordelen dit gedrag ten stelligste. Aan deze tientallen supporters: dit is een klap voor iedereen bij KRC Genk én bij uitbreiding de hele maatschappij."

De beslissing van Weyts komt dan ook niet als een verrassing. "Dit viel te vrezen", zei woordvoerder Peter Morren. "We wisten dat de minister deze beslissing kon nemen."

"Uiteraard betreuren we wat er zondag tegen Mechelen is gebeurd. Dat werd ook zo gesteld in onze open brief. Maar we staan ook machteloos. Er is overleg op meerdere niveau's, met alle betrokken stakeholders."