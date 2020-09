Eerste fans kamperen al 5 dagen langs BK-parcours: "De moeite waard"

Patrick Vancauwenberghe parkeerde zijn mobilhome donderdagochtend al langs het BK-parcours "om zeker een plekje te hebben". "Ik was zelfs de dagen ervoor al eens komen kijken", verklapt hij.

Ook zijn koersvrienden hadden het ervoor over om de BK-strijd op de eerste rij te kunnen volgen. "We zijn dit jaar al weinig naar koersen kunnen gaan", vertelt Marie-Paule Matthijs. "Hier zien we de renners toch 7 keer langskomen, dus het is zeker de moeite waard."

Nochtans vraagt de BK-organisatie om niet naar Anzegem af te zakken. Om coronabesmettingen te vermijden wordt aangeraden om het BK op tv te volgen. Op de Tiegemberg, de scherprechter op het parcours, zijn maar 400 toeschouwers toegelaten en alle plaatsjes zijn al uitverkocht.