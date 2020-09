Dit zijn de deelnemers aan het BK voor mannen en vrouwen elite

Zoek niet naar Wout van Aert. De beste Belgische renner van het moment last na zijn sterke Tour een korte pauze in om op adem te komen voor het wereldkampioenschap later deze week.

Vrijdag komt Van Aert in Italië aan de start als een van de favorieten voor het WK tijdrijden, zondag maakt hij kans op de regenboogtrui in de wegrit.