City-coach Guardiola: "Ik moet mijn contractverlenging verdienen"

De 49-jarige Guardiola kwam na successen bij Barcelona (2008-2012) en Bayern München (2013-2016) in Manchester terecht. Hij tekende al één keer een contractverlenging tot 2021, komt er nu een tweede?

"Ik zou graag langer hier blijven", zei de trainer op de persconferentie voor Wolverhampton, waarmee City een speeldag na de anderen aan de competitie begint. "Maar ik moet mijn contractverlenging verdienen. We zullen zien of ik het dit seizoen verdien, dat hangt af van hoe het team zich ontwikkelt en beter wordt."

City eindigde vorig seizoen met 81 punten, 18 punten achter Liverpool. In de Champions League was de kwartfinale het eindstation. Guardiola houdt evenwel voor dat zijn toekomst bij de club niet afhangt van trofeeën. "Ze hebben me nooit gepusht sinds mijn 1e dag hier. Ze laten me toe om mijn job zo goed mogelijk te doen samen met mijn staf en spelers. En dat zal zo blijven..."

"Ze vertelden me nooit wanneer wat te winnen, ze vertelden me gewoon om te spelen. Ik ken de waarden van deze club. Ik moet mijn contractverlenging zelf winnen."