Arkéa-Samsic over dopingonderzoek: "Niet gericht tegen onze ploeg en staf"

De bal ging afgelopen weekend aan het rollen met het nieuws over een huiszoeking vorige week woensdag in het hotel waar Arkéa-Samsic verbleef.

Vandaag kwam het verhaal in een stroomversnelling, aangezien het parket van Marseille bevestigde dat er een vooronderzoek geopend is tegen de Franse ploeg over "vermoedelijk dopinggebruik".

Arkéa-Samsic reageerde vanavond op de Franse berichtgeving. "Zoals ik al had bevestigd is er vorige week inderdaad een huiszoeking geweest in ons hotel", doet ploegmanager Emmanuel Hubert zijn kant van het verhaal.

"Die huiszoeking draaide rond een zeer beperkt aantal renners en hun dichte entourage, mensen die niet op de loonlijst van onze ploeg staan."

"De ploeg, de ploegmanager en de staf worden nergens van beschuldigd. Het onderzoek viseert dus niet de ploeg en de onmiddellijke medewerkers."

Het Colombiaanse deel van de ploeg, gebouwd rond Nairo Quintana, komt in opspraak.

"We steunen uiteraard onze renners, maar als dopinggerelateerde praktijken aan het licht komen, dan zal onze ploeg meteen maatregelen nemen om de banden met zulke onaanvaardbare praktijken te breken."