Zeeman: "Toen ik zag dat het misging, draaide mijn maag zich even om"

Merijn Zeeman had zich de finale van de Tour wel anders voorgesteld. Donderdag werd hij uit de Tour gezet na een aanvaring met een UCI-commissaris. En ook de afsluitende tijdrit draaide uit op een enorme ontgoocheling voor Jumbo-Visma.

"Wie had dat kunnen denken?", zuchtte Zeeman tijdens een interview met de Nederlandse omroep NOS. "Het is keihard. We zijn heel verdrietig dat de Tour-zege uit onze handen is geglipt. Deze groep had het verdiend, maar we hebben het niet gered. Toen ik zag dat het misging, draaide mijn maag zich even om."

De voorsprong van Roglic op Pogacar beschouwde de ploegleider niet als te klein. "Pogacar was met stip op één onze grootste concurrent, samen met Egan Bernal. We waren al heel blij met die 57 seconden en dachten dat dat genoeg marge was voor de tijdrit."

Niets was echter minder waar. "Pogacar heeft zichzelf overtroffen. Hij leverde een fantastische prestatie en was veel beter dan ons. Ondanks dat wij met 3 renners in de top 5 eindigen, heeft hij ons vermorzeld."