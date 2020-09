Van supertalent tot superster: 5 weetjes over Tourwinnaar Tadej Pogacar

Eén dag voor zijn 22e verjaardag en bij zijn eerste deelname kroont Tadej Pogacar zich meteen tot eindwinnaar van de Tour de France. Maar wie is de Sloveen eigenlijk? 5 zaken die je misschien nog niet wist over de Tourwinnaar.

1. Ontdekker Hauptman zag hem "spartelen" als tiener

Tadej Pogacar werd in 2011 ontdekt door Andrej Hauptman, de huidige bondscoach van Slovenië die 10 jaar eerder wielergeschiedenis had geschreven door als eerste renner van zijn land het WK-podium te halen. Hauptman was aanwezig op een wedstrijd voor jonge tieners toen hij een jongetje op 100 meter zag hangen van een groep met duidelijke oudere renners. Hij vroeg aan de organisatie om in te grijpen, maar die zeiden hem dat het jongetje in kwestie de groep aan het dubbelen was. Dat jongetje was uiteraard Pogacar.

2. Sloveens kampioen veldrijden

Zoals veel toppers in het huidige peloton heeft Tadej Pogacar ervaring in het veldrijden. Nauwelijks 2 jaar geleden kroonde hij zich nog tot Sloveens kampioen cyclocross bij de profs. Datzelfde jaar werd hij ook nationaal kampioen op de weg en tegen de klok bij de beloften. Het tekent hoe allround Pogacar wel niet is. Ook nu nog combineert hij schijnbaar moeiteloos grote rondes met klassiekers. Enkele weken geleden werd hij nog 13e in de Strade Bianche en 12e in Milaan-Sanremo. Later dit jaar neemt hij nog deel aan Luik-Bastenaken-Luik en zelfs de Ronde van Vlaanderen. "We hebben hem ook nog proberen overtuigen om Roubaix te rijden, maar ik denk niet dat dat zal lukken", zegt UAE-ploegleider Allan Peiper.

3. Zijn vriendin is ook wielrenster

Pogacar vormt een koppel met Urska Zigart, die in de voorbije Giro Rosa nog 78e werd. "We reden voor dezelfde wielerclub en hebben elkaar op trainingskamp leren kennen", vertelt Pogacar, die probeert zoveel mogelijk naar de wedstrijden van zijn 23-jarige vriendin te gaan kijken.

4. Rapvideo tijdens de quarantaine

Tijdens de quarantaine hield Pogacar zich bezig met de opname van een rap. "Mijn naam is Tadej en niets kan me tegenhouden. Behalve misschien corona." Dat is zowat de boodschap van zijn nummer. Laat ons zeggen dat hij vooral talent heeft als wielrenner.

5. Hoogtestages in Planica

Pogacar is een fan van de (Sloveense) natuur en nergens kun je dan beter zijn dan in Planica. Regelmatig trekt hij naar daar op hoogtestage. Hij gaat er ook soms skiën of langlaufen. En dan is het bruggetje met zijn landgenoot en Tourrivaal Primoz Roglic snel gemaakt. Roglic crashte immers zwaar op de schans van Planica. Om te revalideren, kroop hij op de fiets en de rest is geschiedenis.