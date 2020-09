Van Aert: "Was fantastische Tour met bitter einde, maar zit nu al met WK in mijn hoofd"

Wout van Aert heeft in zijn 2e Tour voor het eerst Parijs gehaald ."Maar na gisteren was het niet makkelijk", vertelt hij. "Pas vanmiddag in de bus is er over de rit van vandaag gepraat. Iedereen was toch nog gemotiveerd om ervoor te gaan. We hebben ons 3 weken laten zien, ook vandaag. Alleen zat het er niet in."

"Onze lead-out is wat mislukt. Normaal gezien kan Amund (Grøndahl Jansen) dat goed, want hij doet dat ook voor Groenewegen. Maar nu had hij pech in de laatste ronde en hem kwam ik tekort op het einde."

"Ik moest zelf mijn positie zoeken en dat lukte nog redelijk, want ik kwam met veel snelheid door de laatste bocht. Alleen moest ik helemaal rond Viviani en daarmee verloor ik te veel snelheid om er nog uit te komen. Het verliep niet perfect."