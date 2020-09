Toyota viert 3e keer op een rij in 24 Uur van Le Mans

Toyota schoot tijdens de 88e editie van de 24U van Le Mans opnieuw raak. Hun nummer 8 reed 387 toertjes op het circuit aan de Sarthe. Ook voor Sébastien Buemi en Kazuki Nakajima was het de 3e opeenvolgende zege. Samen met Fernando Alonso waren zij de snelsten in 2018 en 2019.

De Spanjaard Alonso stoomt zich momenteel klaar voor zijn comeback in de Formule 1 met Renault. Hij werd dit jaar vervangen door Brendon Hartley, die in 2017 met Porsche vierde in Le Mans.

De tweede plaats was voor de Rebellion van Norman Nato, Bruno Senna en Gustavo Menezes, die de Toyota van Kamui Kobayasi, Mike Conway en Jose Maria Lopez afhielden.

In de GTE-Pro ging het succes naar Martin met zijn Britse teammaats Alex Lynn en Harry Tincknell.