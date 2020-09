Tom Dumoulin dacht aan stoppen: "Ik heb een heel vervelende tijd gehad"

"Ontzettend trots dat ik zevende geworden ben"

In het algemeen klassement werd Dumoulin uiteindelijk knap zevende. "Dat ik zevende zou worden in de Tour en dat ik zaterdag kon meedoen voor de winst, dat had ik echt niet geloofd als je me dat in april had gezegd."



"Tot op de dag van vandaag zit ik eigenlijk niet helemaal lekker op de fiets. Ik heb nog niet het gevoel dat ik zoek. Daarom ben ik wel ontzettend trots op mezelf dat ik toch nog zevende ben geworden."



Dumoulin gaat nu eerst even thuis bijkomen. De Nederlander reist normaal woensdag naar Italië voor het WK. "Dat is nog altijd een beetje onder voorbehoud. Het ligt eraan hoe ik me voel. Het is allemaal best veel geweest en ik wil mezelf ook niet overvragen dit jaar en dat dan weer meenemen naar volgend seizoen, daar heb ik ook niets aan."



"Ik had met bondscoach Koos Moerenhout afgesproken om te kijken hoe ik deze Tour overleefde. Ik ga nu eerst twee dagen lekker uitrusten. En dan gaan jullie me waarschijnlijk in Imola weer zien."