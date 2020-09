Prudhomme: "Had schrik bij de Tourstart, dat we Parijs halen is een overwinning"

Maar zodra de koers van start ging, viel er een last van Prudhomme af. "De dagen voor de start ging het over niets anders dan corona, maar vanaf zaterdag ging het over de regen, daarna over de zege van Alaphilippe, enzovoort. 90% tot 95% van de mensen langs de kant droegen een mondmasker en ook al was het september en niet juli, heel wat dorpen en supporters waren toch verkleed."

"We hebben schrik gehad de uren voor de start in Nice, met die regel van 2 positieve gevallen die voor de uitsluiting van een team zouden zorgen. Maar dat heeft ervoor gezorgd om tot het uiterste te gaan. De teams hebben de vijs nog wat meer aangedraaid."

"Elk jaar vragen journalisten aan het einde van de Tour mij of ik opgelucht ben. Dit jaar is mijn antwoord volmondig: ja!", zegt Tourbaas Christian Prudhomme. "Het is al een overwinning dat we in Parijs aankomen."

Niet alleen organisatorisch was het een schot in de roos, ook sportief heeft de Tour allerminst teleurgesteld, zeker niet met de spannende ontknoping op La Planche des Belles Filles. "Pogacar heeft de Tour op zijn kop gezet."

"Hij is de jongste eindwinnaar sinds 1904 (Henri Cornet was amper 19 jaar en eindigde pas 5e, maar de nummers 1 tot 4 werden uit de uitslag geschrapt voor valsspelerij). Paradoxaal genoeg had hij geen sterke ploeg in vergelijking met de ploeg die de hele Tour heeft gedomineerd. Het was de jeugdige onbezonnenheid versus de extreme controle. Dat is de magie van de onvoorspelbaarheid van de sport."

"En volgend jaar krijgen we misschien nóg een jongere winnaar, al moeten we het dan wel in België gaan zoeken (hij verwijst naar Remco Evenepoel)."

"Wordt dat dan het duel van de toekomst, Pogacar vs. Evenepoel? Vergeet niet dat er vorig jaar nog gezegd werd dat Bernal 6 keer op rij de Tour zou winnen. We hebben gewoon een uitzonderlijke generatie. En vergeet ook Mathieu van der Poel niet. Niet om de Tour te winnen, maar om de boel in brand te zetten zoals in de klassiekers."