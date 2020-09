Porte maakt podiumfoto in Parijs waar: "Mijn vrouw zou anders boos zijn"

Alle ogen waren gisteren gericht op Roglic en Pogacar, maar Richie Porte (Trek-Segafredo) perste ook een indrukwekkende tijdrit uit zijn benen. Hij werd 3e op een fractie van een seconde na nummer twee Tom Dumoulin.

De Australiër springt zo in het klassement nog over Miguel Angel Lopez naar plek drie. Zonder ongelukken staat hij vanavond in Parijs voor het eerst op het eindpodium van een grote ronde.

Het is een jeugddroom die uitkomt voor Porte en dat in de herfst van zijn carrière. "Ik groeide aan de andere kant van de wereld op met de Tour, met jongens als Robbie McEwen en Cadel Evans. Om dan eindelijk zelf op dat podium te staan, dat is een onbeschrijfelijk gevoel."

"Dit is wat ik wou voor het einde van mijn carrière: de foto in Parijs op het podium. Dat betekent zoveel voor een wielrenner en eindelijk is het zover", vertelt Porte.

"Na alle drama's die ik de voorbije jaren beleefd heb, voelt dit als een overwinning voor me. Het zal een tijdje duren om dit te laten bezinken."