Pogacar: "Zelfs als ik laatste was geweest, was dit nog mooi moment geweest"

Zoals gebruikelijk werd de slotrit voor de geletruidrager een triomftocht. "Dit is waanzinnig. Zelfs als ik 2e of zelfs laatste was geweest, was dit nog een mooi moment geweest."

"Maar dit is de max. Ik kan het moeilijk beschrijven. Ik beleefde speciale momenten met mijn ploegmaats. Eindelijk kon ik ook eens ontspannen met het praten op de fiets. Ik heb ook van zowat iedereen gelukwensen gekregen. Deze sport is geweldig."

Op het erepodium werd van Pogacar ook, zoals de traditie het voorschrijft, een speech verwacht. Zonder spiekbriefje bedankte hij nog eens iedereen uitvoerig, ook al probeerde het zoontje van Roglic hem af en toe van de wijs te brengen. "Ik had nooit gedacht hier op het hoogste podium in Parijs te staan."

"Ik moet iedereen bedanken voor het harde werk en ook de steun, zowel van het team als van mijn familie. En ook bedankt aan alle fans die mij de voorbije weken hebben aangemoedigd."