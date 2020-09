Oud-Tour-winnaar Joop Zoetemelk aangereden door auto, meerdere breuken

Zoetemelk maakte op deze laatste Tour-dag een tochtje op de fiets, waarbij hij aangereden werd door een auto. Hij liep meerdere breuken op en werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Parijs gebracht. Volgens zijn familie is hij bij bewustzijn. In het ziekenhuis bleek dat Zoetemelk zijn beide armen en een been had gebroken.

Bernard Thévenet, leeftijdsgenoot en eveneens een oud-Tour-winnaar, had de echtgenote van Zoetemelk aan de lijn: "Hij heeft bloed verloren, maar zijn leven is niet in gevaar", vertelde de Fransman aan het Franse persagentschap AFP.

Samen met Jan Janssen (1967) is Zoetemelk de enige Nederlandse Tour-winnaar.