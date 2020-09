Maverick Vinales maakt het nog wat spannender in de Moto GP

Er zijn geen zekerheden dit jaar in de Moto GP. In de 7e GP van het jaar is Maverick Vinales al de 6e verschillende winnaar. Hij had de pole op het circuit van Misano, maar leek de zege aan Francesco Bagnaia te moeten laten.

Die leek op weg naar zijn eerste GP-zege, maar crashte. Vinales was er als de kippen bij om zijn eerste GP-zege van 2020 te boeken. Joan Mir en Pol Espargaro mochten mee op het podium, nadat Fabio Quartararo een tijdstraf kreeg.

Dat zorgt voor heel wat spanning in de WK-stand, want er is amper 4 punten verschil tussen de top 4. Andrea Dovizioso eindigde als 8e in Misano en behoudt zo de leidersplaats met 1 puntje voorsprong op Quartararo en Vinales.