Het is ondanks de coronacrisis toch gelukt, het Tourpeloton heeft Parijs gehaald. Daarmee zetten we een punt achter een onvergetelijke Ronde van Frankrijk met een onwaarschijnlijke ontknoping. In Vive le Vélo kaart Karl Vannieuwkerke nog één keer na. Sven Nys, Eddy Planckaert en Marijn de Vries mogen het licht uitdoen.