Laatste Tourtroeven: sprinten op de Champs Elysées, of wat had u gedacht?

Aleksandr Vinokoerov slaagde er in 2005 als laatste in om een sprint te omzeilen in de slotrit van de Tour de France. Statistisch gezien is de kans dus huizenhoog dat we een sprint krijgen vandaag.

Als eerste twee azen kiezen we voor de laatste twee winnaars op de Champs Elysées: Caleb Ewan (2019) en Alexander Kristoff (2018). Beiden eindigden de Tour sowieso niet met lege handen. Ewan kan zelfs zijn totaal van 3 zeges van vorig jaar evenaren.

Ook Wout van Aert zou zijn 3e ritzege op zak kunnen steken. Als veldrijder moeten de kasseitjes in de straten van Parijs hem goed kunnen liggen. Maar kunnen ze zich bij Jumbo-Visma nog wel opladen na de opdoffer van gisteren? De laatste Belgische ritzege op de Champs Elysées dateert van 2008, toen Gert Steegmans.

De vierde aas gaat ten slotte naar Sam Bennett. Mark Cavendish was in 2011 de laatste renner die in het groen in Parijs kon winnen. Een jaar later won Cavendish als wereldkampioen, de enige die daar ooit in geslaagd is. Mads Pedersen kan dat kunstje herhalen in wat zijn laatste wedstrijd wordt in de regenboogtrui.