Bennett: "Het WK voor sprinters winnen in de groene trui is héél speciaal"

"Ik kan niet zeggen hoe dolgelukkig ik ben", zegt Sam Bennett, die als eerste sinds Mark Cavendish in 2011 in het groen wint op de Champs Elysées. "Op de Champs Elysées winnen, toch het WK voor sprinters, dat is speciaal, maar dat dan ook nog in het groen doen, is extra speciaal."

Tim Declercq: "In het groen winnen op de Champs-Élysées, de max"

Tim Declercq deelde in de vreugde bij Deceuninck-Quick Step. Het werk in dienst van Sam Bennett loonde. "Om hier te winnen in de groene trui, dat is heel speciaal. Die vier vooraan waren echt wel enorm sterk. We moesten volle bak gaan, maar dat is altijd zo op de Champs-Élysées. Het is hier heel moeilijk om een gat toe te rijden."

"We hadden het min of meer onder controle, maar plots kwam de hele zwerm van achteruit. Als al je de hele tijd op kop aan het rijden bent, dan heb je niet meer de versnelling om naar voren te gaan. Gelukkig hebben ze het toch kunnen dichtrijden en dan was er de prachtige overwinning voor Sam."

De tweede ritzege voor Bennett en de Ier pakt ook nog eens de groene trui. "De groene trui was geen doel bij ons, maar eenmaal je die trui hebt, smaakt het natuurlijk naar meer. Geleidelijk aan werd het meer en meer een doel."

"De mindset om voor het groen te rijden is wel speciaal. Wij zijn gewend om voor de ritzege te strijden. Maar omdat het van Tom Boonen geleden is dat we de groene trui in de ploeg konden houden, werd het een heel groot doel. Om dat dan effectief te behalen mét een overwinning op de Champs-Élysées in het groen is de max.”

Voor Declercq is het bijzonder fijn om voor Bennett te werken. "Hij is enorm dankbaar. Het is ook leuk dat ik hem nog iets kan bijbrengen. De sprint is zijn terrein, maar bergop probeert hij mijn tempo te volgen in de gruppetto. Hij heeft zichzelf in het begin heel veel druk opgelegd, omdat dit altijd de ploeg van zijn dromen geweest is. Als sprinter is het dan niet altijd makkelijk. Maar je zag hem groeien in de Tour, hij kreeg steeds meer zelfvertrouwen. Daar zien we vandaag het resultaat van."