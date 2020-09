Anderlecht heeft weer prijs: Yari Verschaeren test positief op corona

Rode Duivel Yari Verschaeren heeft gisteren een positieve coronatest afgelegd, meldt RSC Anderlecht. "Yari voelt zich goed en is thuis in quarantaine. De verscherpte maatregelen blijven gelden voor de staf, spelers en medewerkers op Neerpede. Dinsdag testen we opnieuw", klinkt het in de korte mededeling.

Anderlecht wordt de voorbije dagen geplaagd door coronabesmettingen. Twee weken geleden testte Michel Vlap positief. Vorige week maandag volgden 5 positieve gevallen bij 2 medewerkers van de sportieve staf en 3 spelers. Zij gingen een week in quarantaine.

Verschaeren maakte gisteren de 3e goal bij de 2-4-overwinning van Anderlecht op Waasland-Beveren. Hij speelde de hele match.