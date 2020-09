Sport is emotie en dat bleek gisteren in de Tour nog maar eens met de dramatische ontknoping in de tijdrit. Bij UAE Team Emirates wisten ze met hun vreugde geen blijf, Tadej Pogacar kon niet geloven dat hij de Tour won. En er was veel Sloveens respect tussen hem en verliezer Primoz Roglic. Wij zetten de veelzeggende beelden voor u even op een rijtje.