Wout van Aert: "Niets wees erop dat dit zou gebeuren met Roglic"

Primoz Roglic had de bal maar binnen te koppen in de chrono-etappe met aankomst op de Vogezencol La Planche des Belles Filles, maar de kopman van Jumbo-Visma had een offday en verspeelde de eindzege aan zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Wout van Aert maakte het mee op de top. "Een volledige verrassing voor ons, want vanochtend was Primoz ontspannen zoals altijd. Niks wees erop dat hij een mindere dag zou hebben", zei hij.

"Toen ik hem aan het werk zag, voelde ik de bui snel hangen. Hij reed erg hoekig, Pogacar was duidelijk veel sterker op de slotklim. Enorm balen."

Jumbo-Visma startte als topfavoriet. Van Aert: "Hier hadden we 3 weken naar toegewerkt. We waren klaar om het af te maken, maar we zijn geklopt door een onwaarschijnlijke Pogacar. Een enorme teleurstelling voor ons."

Zelf zette Van Aert de 4e chrono neer. "Het hoogst haalbare, maar dat doet er niet toe. Ik ben erg teleurgesteld."