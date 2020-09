Weer narigheid in Luxemburg: nu rijdt een vrachtwagen op het parcours

Tot een zware botsing met het voertuig kwam het - gelukkig - niet, maar enkele renenrs gingen vol in de remmen, wat een kleine valpartij veroorzaakte.

Het was even schrikken toen de renners op een tweevaksweg naar een flauwe bocht fietsten en daar ineens een vrachtwagen bleek te rijden.

Video van het incident:

2e rit geneutraliseerd

Eerder deze week waren er ook al incidenten in Luxemburg. Zo werd rit 2 door de renners geneutraliseerd toen geparkeerde auto's langs het parcours en het opkomende verkeer een gevaar betekenden.

"Op een bepaald moment kwamen er zelfs nog auto's uit de

tegenovergestelde richting gereden. Dat is er echt over. We beslisten

daarom samen te stoppen", zei Philippe Gilbert.