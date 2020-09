VIDEO: Xavier Siméon moet opgeven na val in eerste race in Misano

De vierde manche van de MotoE bestaat dit weekend uit twee races. Siméon veroverde deze voormiddag de vijfde plek in de kwalificaties en won in het begin van de koers al snel twee plaatsen.

In de derde ronde kwam de Brusselaar, die ondertussen was weggezakt naar de vierde plaats, ten val na een botsing met de Braziliaan Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) die hem probeerde in te halen. Het is voor onze landgenoot zijn eerste opgave in de MotoE dit seizoen.

Vorige week finishte hij in de MotoE, ook in Misano, nog als tweede. De race werd gewonnen door de Zwitser Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) voor de Spanjaard Jordi Torres (Pons Racing 40) en de Italiaan Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE).

De tweede race zal zondag van start gaan om 10u05. Simeon start op de 15e plaats.