Van Avermaet en Naesen: "Tour was niet super, maar ook niet slecht"

Met enkel nog de etappe naar de Champs-Elysées op het programma zit de Tour er voor Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zo goed als op. De ambitieuze Belgen reden enkele keren in de ereplaatsen, maar konden hun ambitie niet omzetten in ritwinst. "Als je een rit kan winnen is het beter, maar met die gedachte vertrekken er veel", klinkt het.

Van Avermaet: "Drie keer top vijf, dat is niet slecht"

Hoe heeft Greg Van Avermaet de klimtijdrit verteerd? "Het is een verplicht nummer maar dit kruipt toch in de benen. Het was zeker niet gemakkelijk. Als je een mindere dag hebt is het zeker geen plezier. Dat zal ook voor de favorieten gelden. Het stuk voor de klim is ook niet echt vlak. In de derde week van de Tour weegt dat toch door." "Ik ben gestart en het begon al snel pijn te doen", vertelde Van Avermaet. "Dan probeer je toch wat te temporiseren. Het moet aangenaam blijven, maar hoe je het draait of keert: als je hier naar boven moet en je moet binnen de tijd eindigen, dan moet je blijven trappen."

Ik geef mezelf deze Tour een 7 op 10. Niet mijn beste, maar ook niet slecht. Greg Van Avermaet

Van Avermaet toonde zich vaak bedrijvig, maar een beloning in de vorm van een etappezege bleef uit. "Ik denk dat ik mezelf deze Tour een 7 op 10 geef. Het was niet mijn beste Tour ooit, maar ook geen slechte."

"Ik eindigde drie keer in de top vijf. Dat is niet slecht denk ik. Het moet altijd een beetje meezitten. Als je een rit kan winnen is het veel beter, maar met die gedachte vertrekken er veel."

"Ik zal wel starten in het BK dinsdag, al wordt het wat afwachten hoe de benen zullen aanvoelen. Het is voor ook totaal nieuw om na de Tour meteen een echte koers te rijden. Het is alvast geen voordeel, want recuperatie is ook erg belangrijk."

Last Van Avermaet dan niet beter nog een training in met het oog op het WK, in plaats van deel te nemen aan het BK? "Ik moet gewoon starten en zien hoe ik mezelf voel. Daarna wordt het sowieso gewoon recuperen tot zondag."

Naesen: "Ik kon vandaag niet rapper, triestig hé?"

Voor Oliver Naesen was het afzien op de flanken van La Planche des Belles Filles. "Het brengt voor mij echt niets op om hier alles te geven", was Naesen eerlijk. "Hoe ik vandaag reed was trouwens wel bijna vollenbak. Rapper gaat dat niet. Triestig hé?" "Ik stond op en wist dat het vandaag een ambetante dag zou worden. Dat is tijdrijden voor mij. In 2016 ging het me beter af, maar dat is al lang geleden. Of het dan een halve rustdag was voor mij? Dat ook niet, want er zijn toch nog tijdslimieten. Je weet wat een Roglic uit zijn benen schudt. Zo'n Planche des Belles Filles is ook niet bepaald vakantie."

Halve rustdag? Zo'n Planche des Belles Filles is niet bepaald vakantie. Oliver Naesen