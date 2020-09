Troeven van de dag: Wout van Aert tussen de klassementensmannen

Voor deze afsluitende tijdrit kunnen we uiteraard niet om dé ploeg van deze Tour de France heen: Jumbo-Visma zou zomaar het volledige podium van de dag kunnen bezetten. Tom Dumoulin vindt een parcours naar zijn hart, maar heeft hij na 3 weken nog voldoende in de tank zitten?

Wie dat zeker wel nog heeft, is Wout van Aert, dat kunnen we toch afleiden uit zijn prestaties in de Alpen. Gele trui Primoz Roglic zal sowieso voluit moeten gaan en is van alle tijdrijders misschien het meest allround. Alleen kan hij niet profiteren van het snelle pak van zijn team.

De concurrentie voor Jumbo-Visma moet in eerste instantie van Tadej Pogacar komen, al lijkt de kaars van de jonge Sloveen stilaan uit. Nu de eindwinst hopeloos lijkt, zal Pogacar misschien niet al te fel meer aandringen.

Richie Porte heeft wel nog een doel voor ogen. Niet alleen de dagwinst - wat zijn eerste zege in zijn 10e Tour zou zijn - maar ook het eindpodium. Hiervoor moet hij 1'39" goedmaken op Miguel Angel Lopez, die normaal gezien een mindere tijdrijder is.