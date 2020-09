Thomas De Gendt: "Dit waren 3 weken trainingsstage voor de Giro"

Thomas De Gendt had gehoopt zijn Tour af te sluiten met een mooie prestatie in de tijdrit. "Vorig jaar eindigde ik 3e in de tijdrit van de Tour en ik was ook 3e in de Giro en 7e in de Vuelta. Dan hoop je toch minstens op een plek in de top 10."

"Ik wou onder het uur eindigen, maar het is een beetje zoals de rest van mijn Tour: net niet (1u00'06"). Ik geraakte niet echt in mijn ritme. Wellicht was het ook vermoeidheid van de voorbije dagen."

"Vorig jaar had ik de Giro in de benen en blijkbaar heb ik 3 weken harde koers nodig voor ik in topvorm geraak. Ik had wellicht te weinig koersdagen en ik slaag er niet in dat te simuleren op de training. Mijn volgende ronde zal een pak beter zijn."

Die volgende ronde wordt niet de Vuelta, zoals verwacht, maar wellicht de Giro. "Een korte pauze en dan vlieg ik er weer in. Laat ons zeggen dat ik 3 weken trainingsstage achter de rug heb." Kan hij dan mikken op het roze, aangezien de Giro begint met een tijdrit? "Als ik die trui pik van de winnaar, ja."

De Gendt bood eerder in deze Tour zijn benen te koop aan op Twitter. "Maar die koop is uiteindelijk afgesprongen", grapt hij. "Ze hebben gezien hoe ik reed en moesten ze niet meer hebben."