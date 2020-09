Thibaut Courtois: "Mogen niet meer samen in de kleedkamer zitten"

"Maar soms moet je aan jezelf denken, want het wordt een erg lang seizoen. Zonder winterstop, zonder enige rust. Als ik in topvorm op het EK wil zijn, dan denk ik dat twee matchen overslaan geen ramp is. Ik ben ook drie à vier dagen aanwezig geweest om mee te trainen. Dus dat is geen probleem."

"Ik heb de nationale ploeg natuurlijk niet in de steek gelaten. Ik ben voor minder belangrijke matchen al ver weg gaan spelen, dat waren zware verplaatsingen. Het klopt dus niet dat ik niks met de nationale ploeg in zit."

"Ik had hierover een afspraak met Roberto Martinez. Het was op voorhand afgesproken dat ik enkele dagen zou meetrainen, maar dat ik niet zou spelen. Veel andere Rode Duivels hadden al een voorbereiding achter de rug, sommigen waren zelfs al aan de competitie begonnen."

"Ik vind dat een voorbereiding erg belangrijk is voor een nieuw seizoen. We gaan 40 tot 60 matchen spelen naar het EK toe. Er is geen winterstop in Spanje. Ik vond het belangrijk om goed door te trainen."

"Het is jammer dat sommige media uit sensatiezucht en de jacht op primeurs zo snel onjuiste informatie geven. Dat is vrij schadelijk."

"Ik ben opnieuw getest toen ik in Madrid aankwam. Dat was ook telkens negatief. Als dat niet zo zou zijn geweest, had ik daar zeker niet mogen meetrainen."

"Ik ga er niet te zeer over uitweiden, omdat het tot het medische geheim behoort. Ik was wel degelijk negatief. Daarom mocht ik ook trainen bij de Rode Duivels en mocht ik meteen aansluiten bij Real Madrid."

Vooraleer we over La Liga beginnen eerst even terug naar de nationale ploeg: kun je vertellen wat er met die coronatest bij de Rode Duivels gebeurd is?

"Mogen niet meer samen in de kleedkamer zitten"

"We hebben al een paar maanden de tijd gehad om er gewoon aan te worden. Nu is het zo. Ik kijk er wel naar uit om over afzienbare tijd voor publiek te kunnen spelen en om normaal te kunnen trainen en spelen."

"Ze hebben de protocols hier nog verstrengd. We mogen niet meer samen in de kleedkamer zitten, we moeten ons apart omkleden. Het is heel anders."

"Ik denk het wel. Inderdaad: het was een korte voorbereiding, maar wel een scherpe. Iedereen is gemotiveerd en heeft veel zin om de titel te verlengen. We zijn goed bezig."

"We hebben een stuk van ons loon ingeleverd"

Weet je hoelang het geleden is dat Real twee titels op een rij heeft gehaald?

"Dat zal 13 à 14 jaar geleden zijn. Hopelijk kunnen we dat nu opnieuw doen. Of La Liga de grootste ambitie is voor het nieuwe seizoen? De ambitie is om alle trofeeën te winnen: La Liga, de Champions League, de Copa en de Supercup. We gaan 100% voor elke trofee. Kampioen worden is altijd mooi, maar ik wil heel graag de Champions League winnen."

Er lijkt niet veel veranderd bij Real. Geen transfers voorlopig?

"Ik denk dat dat een bewuste beslissing van de club is. We hebben een stuk van ons loon ingeleverd. Ik denk dat ze in deze tijden liever geen transfers doen en dat ze vertrouwen hebben in deze kern."

"Met deze kern kunnen we voor de titel gaan. We hebben veel jong talent dat vorig jaar ook al beslissend geweest is: Rodrygo, Vinicius, Valverde... Zij hebben al een bepalende rol gespeeld."

"We hebben een goede mix van jonge en ervaren spelers. Hopelijk kunnen we de lijn doortrekken van na de quarantaine. Toen hebben we in de aanloop naar de titel 10 matchen na elkaar gewonnen. Dat was een straffe reeks. Zo willen we nu natuurlijk voortgaan."

Real doet het al vele jaren met dezelfde spelers die alles in veelvoud gewonnen hebben. Voel je de honger bij hen nog?

"Die voel je zeker. Ik denk dat dat ook de sterkte is van Real Madrid, dat net die jongens altijd maar willen blijven winnen. Dat is ook de DNA van de club."

"We zijn niet zomaar de grootste club van de wereld. Je voelt elke dag dat er op het scherp van de snee wordt getraind. Ook in de onderlinge oefenmatchen elke dag opnieuw, winnen is heel belangrijk voor de ploeg. Zo behouden we die winnaarsmentaliteit."