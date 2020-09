Startstreep WK 2021 onthuld in Antwerpen: "Of een Belg zal winnen? Absoluut"

Op de Grote Markt in Antwerpen is deze voormiddag de startplaats voorgesteld van het wereldkampioenschap wielrennen in 2021. De organisatoren beloven voor de race, van Antwerpen naar Leuven, een echte Vlaamse koers op het allerhoogste niveau.

"Naast start van de Ronde ook het WK: het kan niet mooier"

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) mocht zaterdagochtend samen met onder meer UCI-voorzitter David Lappartient, Eddy Merckx en Johan Museeuw de startstreep van het WK onthullen. "We proberen een referentiestad voor alle grote sporten te zijn", zegt hij. "Naast de start van de Ronde van Vlaanderen ook die van het WK mogen organiseren: het kan niet mooier." De elite mannen, elite vrouwen en U23 mannen zullen tussen 24 en 26 september 2021 allemaal starten van op de Grote Markt. In Antwerpen passeert de koers onder meer langs het MAS, het Havengebouw, door de Diamantwijk en onder het Justitiepaleis. Daarna rijden de renners via Mechelen naar Leuven. "Het 'Flandrien-gevoel' zal bij de wegritten van het WK wielrennen 2021 in Vlaanderen nooit veraf zijn", beloven de organisatoren. "Eens de aanloopfase achter de rug is, zal de intensiteit in het peloton hoog liggen om de één na de andere steile helling bij de eersten aan te vatten." "Voeg daar typische Vlaamse kasseien aan toe en je krijgt een echte Vlaamse koers, op het allerhoogste niveau."

Museeuw: "Een Belg als winnaar? Absoluut, zonder twijfel!"

"De koers is van ons, als je dan het WK in eigen land kan organiseren, is dat fantastisch. Het wordt een week feest", vertelt Johan Museeuw. "Het wordt een stukje Ronde van Vlaanderen, maar dan in een lange versie, een week lang." Met toppers als Wout van Aert en Remco Evenepoel in vorm, lijkt het WK in eigen land op het gepaste moment te komen. "De twee fenomenen die we vandaag hebben, zijn uitgegroeid tot winnaars. Als je dan het jaar nadien het WK in België kan organiseren, er is niets mooier." "Het parcours is gemaakt voor Flandriens, renners die de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kunnen winnen." De vraag of Johan Museeuw een Belg ziet winnen komend jaar op het WK lijkt wel een heel makkelijke. "Absoluut, zonder twijfel", klinkt het.

Merckx: "Belgen zullen een hoofdrol spelen"

"Ik heb zelf de gelegenheid gehad om twee keer het WK in België te rijden", vertelt Eddy Merckx. "Het is niet evident om dan ook nog te winnen, maar voor de supporters is het zeer aangenaam om het in eigen land te houden." "Het is altijd een goed moment dat het WK naar ons land komt. De Belgen zullen een hoofdrol spelen. Mannen als Van Aert of Evenepoel zullen zeker meedoen voor de overwinning." "Het parcours is heuvelachtig, maar je moet ook stuurvaardigheid hebben en misschien komt er ook wind of regen. Het verschil wordt gemaakt in de tweede helft van het parcours. De laatste 50 à 60 kilometer, daar gebeurt het meestal. Een massaspurt zie ik niet gebeuren met een volledig peloton."

Lappartient: "Wielrennen is een religie hier in Vlaanderen"

De Wever: "We hopen er een ongelooflijk feest van te maken"

De voorstelling van de startplaats in Antwerpen in beeld

Eddy Merckx, David Lappartient, Zuhal Demir en Bart De Wever zijn van de partij.

Ook Johan Museeuw en Tomas Van Den Spiegel zijn erbij.

Startplaats goedgekeurd.

Burgemeester Ann Schevenels huldigt het WK-dorp in Keerbergen.