Sporza deelt Tour-oscars uit: wie wint beste drama, wie beste komedie?

Beste regie: Tony "Patron" Martin neutraliseert eerste rit

De eerste rit in Nice hakte meteen in op het peloton. Onder een grijs wolkendek en in de plensende regen ging het halve peloton tegen de grond. Tony Martin maande aan tot kalmte, de rest van het pak was het daarmee eens.

Beste scenario: actie van Astana ontploft in hun gezicht

Aanvulling op de vorige categrie: niet iederéén was het eens met Tony Martin. Astana wil van de gevaarlijke afdaling profiteren om de concurrentie onder druk te zetten. Maar de Kazakken krijgen de boemerang in hun eigen gezicht terug, wanneer kopman Miguel Angel Lopez zelf de controle over zijn fiets verliest en tegen een verkeersbord aanknalt.

Beste kortfilm: Degenkolb en Gilbert geven op na dag 1

De Tour kon niet slechter beginnen voor Lotto-Soudal. Nog voor de start moest het enkele medewerkers naar huis sturen met corona en op de eerste dag verloor het met Philippe Gilbert en John Degenkolb ook nog eens 2 ervaren mannen. Maar de kortfilm zou slechts een voorfilmpje zijn voor Lotto, want het team zou zich later met Caleb Ewan nog op knappe wijze herpakken.

Beste speciale effecten: de slalomzege van Ewan

De pech van Lotto-Soudal zou niet blijven duren, want in de tweede massasprint is het al meteen raak. Als een slangenmens kronkelde hij voorbij jan en alleman om uiteindelijk ook nog Sam Bennett voorbij te glijden op weg naar de zege. Een streling voor het oog, bijna als een computerspelletje.

Beste acteur: Wout van Aert

Maar wat Wout van Aert deed, was dat ook. Er ging geen dag voorbij of Van Aert reed zich in de kijker: in dienst van Roglic of Dumoulin - zowel op het vlakke als tot hoog in de bergen - als afwerker in de sprint (tot 2 keer toe) en ook nog eens als tijdrijder op de voorlaatste dag.

Er valt natuurlijk veel voor te zeggen om Tadej Pogacar uit te roepen tot beste acteur van deze Tour: 3 ritzeges én 3 truien (geel, bollen en wit) en dat in je eerste Tour. Dat is zelden gezien.

Beste drama: Jungels, Higuita en de ambulance

Soms overtreft de werkelijkheid de fictie, ook zo in het "incident" met Bob Jungels en Sergio Higuita. Door een onoplettend manoeuvre van Jungels, waarvoor hij zich later zou excuseren, ging de Colombiaanse kampioen onderuit. Gevolg: einde Tour.

Beste actiefilm: de boksscène van Peter Sagan

Het was niet de Tour van Peter Sagan, die nooit dichter kwam dan de 3e plaats in de daguitslag en ook een 8e groene trui op zijn buik mocht schrijven. Dat zorgde duidelijk voor frustraties bij Sagan en die werkte hij in de rit naar Poitiers uit op Wout van Aert. Met enkele serieuze beuken probeerde hij zich een weg naar voren te banen. Slagen onder de gordel, die Sagan moest bekopen met een declassering.

Beste komedie: enige positieve geval is de Tourbaas

Het stond bijna in de sterren geschreven dat we niet met alle ploegen tot in Parijs zouden raken, want aan de vooravond van de Tour werd het reglement verstrengd: wie 2 positieve gevallen in het team had, moest zonder pardon naar huis.

Maar wonder boven wonder, alles verliep zonder probleem en geen enkele renner moest vanwege corona de Tour verlaten. Wie de Tour wel een week lang moest missen was de Tourbaas, die warempel zelf positief testte.