Primoz Roglic: "Ik heb alles gegeven, maar ik had de benen niet"

Primoz Roglic zal vanochtend niet gedacht hebben dat hij niet meer op het podium zou verschijnen met zijn vertrouwde gele trui om. Na de finish was hij wel sportief genoeg om zijn landgenoot Tadej Pogacar te feliciteren en daarna zelfs (kort) de pers te woord te staan.

"Ik heb alles gegeven, maar ik kon niet genoeg duwen. Met dit resultaat als gevolg."

Roglic voelde de bui al wat hangen tijdens zijn tijdrit. "Het is natuurlijk niet leuk om die tussentijden te horen. Je hebt het liever omgekeerd, maar ik kon niet meer geven."

In de laatste kilometers had Roglic ook nog last van zijn helm. "Dat was de eerste keer dat ik die heb gebruikt. Maar het lag niet aan de helm, wel aan de benen."