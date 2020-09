Pogacar: "Mijn droom was om de Tour te rijden en nu win ik die zelfs!"

Tadej Pogacar wist niet wat hem overkwam, toen hij zijn landgenoot op bijna 2 minuten zag binnenkomen. Primoz Roglic was wel zo sportief om zijn landgenoot meteen te feliciteren.

"Ik weet niet wat ik nu moet zeggen", stamelde Pogacar. "Ik droomde er gewoon van om de Tour te rijden, maar nu win ik die zowaar. Het was de droom van de ploeg voor de start van deze Tour om de gele trui te pakken vlak voor de slotdag. En die droom wordt nu werkelijkheid. Ongelooflijk!"

Pogacar wist niet dat hij zover op Roglic aan het uitlopen was in de finale. "Ik kon de verschillen niet horen, want door het geschreeuw van al die fans hoorde ik de radio niet."

"Maar dit is niet alleen een overwinning van mij. Ook mijn ploegmaats, ploegleiders, masseurs, mecaniciens,... hebben hun bijdrage geleverd. We hebben de verkenning gedaan en ik kende élke bocht, wist telkens waar ik moest versnellen."