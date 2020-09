Ook dat nog: Jumbo-Visma krijgt opnieuw boete, nu voor foutje in kledij

Zowel Tom Dumoulin, als Tony Martin, beiden oud-wereldkampioenen tegen de klok, kregen een boete van 2.000 Zwitserse frank aangesmeerd wegens inbreuk op artikel 1.3.064.

Dat artikel gaat over het gebruik van de regenboogsymbolen op het tijdritpak. Het is niet helemaal duidelijk waar Jumbo-Visma in de fout gaat, want beide renners vertonen enkel de regenboogstrepen op de mouwen, maar de UCI past het reglement dus heel strikt toe.