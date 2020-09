Marc Hirschi krijgt de Superstrijdlust in de Tour de France

De Trofee voor de Superstrijdlust wordt voor een deel bepaald door een jury, voorgezeten door parcoursbouwer Thierry Gouvenou, en het publiek. Marc Hirschi kreeg de voorkeur op Pierre Rolland, Richard Carapaz, Lennard Kämna, Julian Alaphilipppe en Neilson Powless.

De Zwitser heeft die trofee zeker niet gestolen, want hij heeft zich 3 weken lang geweerd. In de 2e etappe viste hij al net naast het net, toen hij in Nice enkel Alaphilippe moest laten voorgaan. In Sarran haalde hij dan toch zijn gram, maar zijn honger was nog niet gestild, want hij bleef ook in de 3e week erg actief.

Hirschi volgt op de erelijst Julian Alaphilippe op, die vorig jaar pas een paar dagen voor het einde van de Tour zijn gele trui verloor.