Losada: "Charleroi kan en zal meestrijden voor de titel, zonder twijfel"

"Charleroi haalt niet voor niets 18 op 18"

"Eerst en vooral wens ik Charleroi proficiat voor de 18 op 18", klinkt het in een eerste reactie bij Hernan Losada op de persconferentie na de 3-1-nederlaag. "Ze hebben verdiend gewonnen op basis van kansen en efficiëntie."

"Ik kan mijn ploeg niets verwijten. Het is geen schande om hier tegen een sterk Charleroi te verliezen. De manier waarop we speelden, daar ben ik opnieuw tevreden over. Onze manier van spelen vergt veel energie en sommige spelers waren niet fris genoeg meer in de tweede helft. Maar ik ben toch trots op de ploeg."

Beerschot speelde dit seizoen al tegen onder meer Club Brugge, Racing Genk en Standard. Was Charleroi de sterkste ploeg die Losada al zag? "We hebben een heel zwaar programma gehad en hebben toch 2 toppers gewonnen."

"Charleroi en Club Brugge zijn de twee collectief sterkste teams in België. Charleroi heeft niet voor niets 18 op 18. Het kan en zal voor de titel spelen. Zonder twijfel."

Waar ziet Losada zijn Beerschot dan eindigen? "We hebben zeker niet dezelfde ambities als Club Brugge, Charleroi, Genk of Standard. Maar we willen tegen elke ploeg winnen. Ook tegen de leider kwamen we vandaag spelen om te winnen. Niet veel ploegen kunnen dat zeggen, als promovendus."