Lefevere: "Of ik spijt heb dat ik risico niet nam Van Aert te halen? Ja"

Voor dé Belgische smaakmaker in de Tour van 2020 moeten we niet ver kijken: Wout van Aert pakte twee indrukwekkende ritzeges en verbaasde vriend en vijand met beulenwerk in het hooggebergte.

Lefevere: "Normaal zou UCI transfer Van Aert niet goedgekeurd hebben"

"Ik vroeg hem nog of hij me een papier kon voorleggen waarop zou staan dat hij vrij was. Dat kon hij niet. En ik had ooit al eens de saga rond Frank Vandebroucke meegemaakt, toen ik hem ging halen bij Lotto (Domo-Farm Frites, red.)..."

Baalt Patrick Lefevere vandaag dat hij Van Aert niet in zijn ploeg heeft? "Dat is allemaal larie achteraf natuurlijk. Ik heb destijds met Wout gepraat, maar vergeet niet dat hij een contract had."

Bakelants: "Van Aert kan grote ronde te winnen, maar moet hij dat ook willen?"

Van Aert ontdekte dit jaar zichzelf ook als klimmer, met enkele fantastische prestaties in dienst van kopman Roglic, een derde plaats in de Alpenrit naar La Roche-sur-Foron en een vierde plaats in de klimtijdrit vandaag.



Het doet de Belgische wielerfan dromen van nog grotere successen in het rondewerk. "Of er nog meer in zit voor Van Aert? Ieder jaar is anders", is Lefevere realistisch. "Gilbert had zijn wonderjaar in 2011, nu heeft Van Aert zijn wonderjaar."



"Ik denk dat Van Aert bij Jumbo-Visma, met die klimtrein, in staat kan gesteld worden om een Tour die op zijn maat geschreven is ook eventueel te winnen", voegt Jan Bakelants daar nog aan toe. "Maar de vraag is: moet hij dat willen?"



"Hij kan zoveel andere dingen winnen, waar hij minder moeite voor moet doen: Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik... Moet hij dan kiezen voor datgene dat minder waarschijnlijk is, terwijl er nog vijf à zes andere doelen zijn die hem minder mentale energie zullen kosten."



Ook Patrick Lefevere twijfelt aan de keuze voor het rondewerk. "Zal hij het ook kunnen als hij vanaf dag één opgescheept wordt met de druk om te moeten winnen die Roglic had in deze Tour? Je ziet vaker dat een underdog in een dienende rol boven zichzelf kan uitstijgen. Dat heeft Wout in deze Tour gedaan."