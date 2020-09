Lefevere: "Evenepoel zal na deze Tour nog moeilijk in te tomen zijn"

Lefevere: "Ik weet niet waar het eindigt voor Evenepoel"

"In Polen klopte hij dit jaar een Fuglsang in topvorm en reed er twee minuten van weg. Waar dit eindigt? Ik weet het niet. Ik ben even nieuwsgierig als iedereen. In het begin heb ik geprobeerd hem wat in te tomen, maar nu weet ik dat dat geen zin heeft", vertelt Lefevere.

"Ik hoop het", zegt Patrick Lefevere, ploegbaas van Evenepoel. "Voor mij is het moeilijk om te zeggen. Vier jaar geleden was Remco nog voetballer, maar nu doet hij al dingen die onwezenlijk zijn. In San Sebastian reed hij weg toen iedereen dacht dat hij al gelost was."

Met Evenepoel (20) en Pogacar (21) zijn twee supertalenten opgestaan, die in de toekomst mogelijk het rondewerk zullen domineren. Zijn we vertrokken voor een jarenlange tweestrijd Evenepoel-Pogacar?

"Afgelopen jaar is alles in het water gevallen voor Remco"

Als Lefevere zou moeten kiezen voor Evenepoel, kiest hij in 2021 dan voor de Tour of voor de Olympische Spelen? "Kunnen ze niet allebei?", vraagt hij zich af. "Afgelopen jaar is alles voor Remco in het water gevallen, door corona en door zijn val. De Giro was ook niet zijn hoofddoel, dat waren de Spelen. Dus alles kan veranderen."

Bakelants: "Als het past moet Remco altijd de Tour rijden"

Ook collega-renner Jan Bakelants werd aan tafel bij Karl om zijn mening gevraagd. "Over Remco durf ik niets meer te zeggen, want alles wat hij doet, verandert in goud. Voorzichtigheid is wel geboden, want hij moet nog altijd zijn eerste grote ronde rijden."

Als Bakelants zou mogen kiezen, welke ronde zou hij Evenepoel laten rijden? "Als het past in de planning moet hij altijd de Tour rijden. De commerciële belangen en de grandeur zijn gewoon veel groter. In België maken we geen Vive le Vélo over de Giro. Of moet ik zeggen Viva il Giro?"

Het aantal tijdritkilometers zal mogelijk een doorslaggevende factor worden voor Evenepoel in zijn keuze Tour of Giro. "Dit jaar waren er veel tijdritkilometers in de Giro. Ik acht de mannen van de Giro bekwaam om me op te bellen en te zeggen dat ze opnieuw zoveel tijdritkilometers in het parcours zullen steken, als wij Remco de Giro laten rijden", lacht Lefevere.